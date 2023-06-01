昨年の天皇賞・秋の勝ち馬マスカレードボール（牡4＝手塚久、父ドゥラメンテ）が英G1キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS（7月25日、アスコット）に参戦することが分かった。鞍上は引き続きルメールを予定。5日、美浦トレセンで手塚久師が明かした。同師は「昨年も話には上がっていたので」と出走の経緯を説明。続けて「完全アウェー。体調はアップしていると思うので、あとは輸送さえこなせれば」と力を込めた。マスカレー