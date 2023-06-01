Ｆ１モナコ・グランプリ（ＧＰ、決勝７日）が５日に開幕し、トラブル続きのアストンマーティンがまたまたやってしまった。伝統の舞台でも失態を演じてしまった。フリー走行１回目（ＦＰ１）でフェルナンド・アロンソがまさかのクラッシュ。これが響き２０番手に沈み、ランス・ストロールは最下位の２２番手と低迷した。続くフリー走行２回目（ＦＰ２）でも遅さは相変わらず。ストロールはただ一人１分１６秒台にかかってしま