決別のカウントダウンが、いよいよ現実味を帯びてきた。メッツの千賀滉大投手（３３）を巡り、米メディア「ヘビー」は５日（日本時間６日）、球団が５年７５００万ドル（約１２０億円）右腕との契約解消へ傾いているとの衝撃的な見方を報じた。単なる不振選手の処遇論ではない。同記事ではメッツ地元ニューヨークの放送局「ＳＮＹ」のチェルシー・ジェーンズ記者の話として、球団側が千賀をＤＦＡ（事実上の戦力外）とし、残り契