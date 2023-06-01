銀河系軍団が、また禁断の獲物に手を伸ばすのか。米全国紙「ＵＳＡトゥデー」は５日（日本時間同日）、ドジャースが８月３日午後６時（同４日午前７時）に迫るトレード期限を前に、タイガースのタリク・スクバル投手（２９）獲得の有力候補に浮上していると伝えた。スクバルは２０２４、２５年にア・リーグのサイ・ヤング賞を２年連続で受賞した球界屈指の左腕。今季は７試合に先発して３勝２敗、防御率２・７０、４３回１／３