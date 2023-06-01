阪神は５日の楽天戦（甲子園）に８―１で大勝し、連敗は「３」でストップ。藤川球児監督（４５）も「投げるべき人が投げて、ピンチもあって、４番が打ってタイガースらしいゲーム」と思わず目を細めた。先発・高橋が７回６安打１失点の快投を見せると、試合前時点で交流戦打率１割９分８厘と貧打にあえいだ打線もこの日は大爆発。相手先発・岸に対して５回に佐藤の２点適時打で先制し、６、７回も得点を重ねて相手を突き放した