中日が長いトンネルを抜け出した。５日の西武戦（バンテリンドーム）は１―０で今季２度目のサヨナラ勝ち。連敗を５で止め、交流戦を５勝５敗のタイに戻した。決めたのは阿部寿樹内野手（３６）だ。０―０の９回二死一、二塁。代打で登場すると、西武先発・高橋の１５４キロ直球を右前へはじき返した。「とにかく速い球に合わせて。初球を見送ってしまったんですけど、前に飛んでくれと思いながら打ったら前に飛びました」。ベ