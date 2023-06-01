巨人が５日のロッテ戦（東京ドーム）に８―２で勝利し、４連勝。佐々木俊輔外野手（２６）が５試合連続安打となる３打数１安打１打点、１四球の活躍で勝利に貢献した。打線に火をつける一打となった。１―０で迎えた６回無死一、三塁の好機で打席を迎えた佐々木は、相手先発・広池の投じた２球目、１２９キロのチェンジアップをうまくはじき返し中前に。喉から手が出るほど欲しかった２点目を奪うと、後続も奮起してこの回一挙