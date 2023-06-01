名門の心臓部を失ったヤンキースが、早くも次の一手を探り始めた。球団側は絶対的主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３４）が４日（日本時間５日）に右脇腹の第一肋骨疲労骨折と診断され、４〜６週間後に再検査を受けると発表した。復帰時期が決まるのはその先。１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りだけで済む保証はなく、長期離脱は避けられない危機的な情勢となった。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ