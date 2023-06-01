【モデルプレス＝2026/06/06】日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」が、7月4日（13時30分〜22時54分）に放送決定。総合司会は櫻井翔が務める。【写真】嵐ラストライブ前日「news zero」粋な投稿◆「THE MUSIC DAY 2026」放送決定今年も、日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY」の放送が決定。総合司会の櫻井が、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける。◆「THE MUSIC DAY」今年のテーマは「音楽の物語」今年の