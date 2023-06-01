先ほどからベイリー英中銀総裁の発言が伝わっており、「英国にとっての重要課題は経済成長」との認識を示した。 ・英国にとっての重要課題は経済成長。 ・ＡＩについては過去の実例が示すように、イノベーションが成長に影響を与えるには時間がかかる。 ・あらゆる分野でＡＩを活用するには恐らく十分なリソースがない。 ・ブレグジットが市場規模を縮小させた。 ・非常に大きな政治勢力の中枢が中銀の