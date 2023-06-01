ＩＭＭ通貨先物６月２日主要国通貨円の売り越し増加 円129567枚の売り越し 14900枚の売り越し増 ユーロ48866枚の買い越し 19440枚の買い越し増 ポンド52218枚の売り越し 9180枚の売り越し減 スイスフラン32909枚の売り越し 2231枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数3758枚の買い越し 2908枚の買い越し増 レバレッジド・ファンズ６月２日主要国通貨円の売り越し増加 円105136枚の売り越し 18887枚の売り越