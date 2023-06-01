ＩＭＭ通貨先物６月２日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ94111枚の売り越し 25229枚の売り越し増 豪ドル41812枚の買い越し 18343枚の買い越し減 ＮＺドル28246枚の売り越し 5933枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ６月２日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ49052枚の売り越し 6858枚の売り越し増 豪ドル56800枚の買い越し 1241枚の買い越し減 ＮＺドル27797枚の売り越し 14030枚の売り越