【経済指標】 【米国】 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（5月）21:30 結果17.2万人 予想8.8万人前回17.9万人（11.5万人から修正） ＊失業率（5月） 結果4.3％ 予想4.3％前回4.3％ ＊平均時給（5月） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.2％（前月比） 結果3.4％ 予想3.4％前回3.6％（前年比） 【カナダ】 ＊雇用者数増減（5月）21:30 結果8.78万人 予想1.00万人前回-1.77万