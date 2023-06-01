◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）久しぶりに浴びる歓声が心地よかった。中山は二塁でベンチに向かって右手を突き上げた。「本当に、こんな日になると思っていなかった。チームに貢献できてよかったです」。３―０の６回２死満塁。２番手右腕・八木の外角低め１４８キロ直球を振り抜くと、打球は伸びて左中間フェンスに直撃した。走者一掃の適時二塁打でリードを６点に広げ、試合を決定づ