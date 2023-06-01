◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人がロッテに快勝し、今季２度目の４連勝を飾った。先発・井上温大投手（２５）が最終９回にソトに２ランを許したが、７安打７奪三振２失点でプロ初完投。５勝目（４敗）を挙げた。巨人先発の井上がプロ初完投。惜しくもあと１死で完封勝利を逃した。今年は５月３１日の日本ハム戦で竹丸がチーム初完投を記録したが、その試合は８回を投げて敗戦投手