◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第2日（2026年6月5日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）2打差の3位から出た19年全英女子オープン覇者・渋野日向子（27＝サントリー）は3バーディー、3ボギーの71で回り、通算3アンダーでトップと1打差の2位でホールアウトした。午前スタートの渋野はインから出て10番で長いパットを沈めてバーディー発進。12番では2打目を1メートルにつけて伸ばした。13番で落とし