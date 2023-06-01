◇交流戦広島2─2オリックス（2026年6月5日マツダスタジアム）広島・玉村昇悟が今季一番の投球を演じた。テンポ良く球数78球で7回を投げ抜き、無四球で2安打1失点。初回の先頭・中川に先制弾を浴びても、以降は切れ味鋭い直球を軸にスライダー、フォークなどを制球よく操り、二塁を踏ませなかった。それでも「中川さんは一番当たっている打者。そこの入りがしっかりできたら、結果は変わったと思う」と反省。権利を得て