◇交流戦広島2─2オリックス（2026年6月5日マツダスタジアム）広島は5日、連夜の延長12回激闘の末、オリックスと2―2で引き分けた。0―1の7回2死三塁では、1番・名原典彦外野手（25）が同点の適時三塁打を放ち、執念をみせた。その後、相手バッテリーミスで一時勝ち越しの生還を果たすなど、“気合と根性”を信条とする若ゴイが奮闘した。2―1の9回から登板した森浦大輔投手（27）が同点に追いつかれ、逃げ切ることはでき