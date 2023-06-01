◇交流戦広島2─2オリックス（2026年6月5日マツダスタジアム）広島は勝ち切れなかった。2試合連続で延長戦に突入し、今季3度目のドロー。1点優勢の9回に登板した森浦が救援に失敗した。安打と死球から1死二、三塁のピンチを招き、西川の左犠飛で同点。11回には敵失から1死三塁のサヨナラ機を築いたが、平川の代打・前川が遊飛、矢野の代打・菊池は遊ゴロに終わった。新井監督は開口一番、「勝ちたかったね」と振り返り、