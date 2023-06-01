◇交流戦中日1─0西武（2026年6月5日バンテリンドーム）ドラマは最後に待っていた。9回2死一、二塁、中日・阿部が代打起用に応えた。1ストライクからの2球目、高橋光の真ん中154キロ直球を捉え、右前へ運ぶサヨナラ打だ。「前に飛んでくれと思って打ちました。よかったです。ホッとしました」。ナインから歓喜のウオーターシャワーを浴び、びしょぬれ。楽天時代の24年8月21日ソフトバンク戦でサヨナラ打を放って以来2年