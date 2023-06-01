◇交流戦中日1─0西武（2026年6月5日バンテリンドーム）右太腿裏の肉離れから2カ月ぶりに復帰した中日・岡林が「1番・中堅」でスタメン出場し、3打数無安打1四球だった。4月3日のヤクルト戦で負傷離脱していた。この日の第1打席には右膝に自打球を当てもん絶する場面もあったが、井上監督は「大丈夫だと思う」と説明。続けて、「岡林には“お前が引っ張らないといけないところで、それができなかった分、これからちゃん