◇交流戦オリックス2─2広島（2026年6月5日マツダスタジアム）オリックスの連敗ストップはならなかった。1点劣勢の9回を西川の左犠飛で追いつき、延長10回には守護神マチャドを投入。この時点で自身の記録を更新中だった連続試合セーブは「14」で途切れた。さらに2年ぶり3度目となる“おきて破り”のイニングまたぎまでを課したが、勝利につなげることはできなかった。それでも岸田監督は「志願してやってくれた。負けな