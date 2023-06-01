◇交流戦広島2─2オリックス（2026年6月5日マツダスタジアム）広島・辰見鴻之介が自慢の俊足でスタンドを沸かせた。1点を追う7回1死から、敵失で出塁した佐々木の代走で出場。代打・モンテロの3球目に二盗を決めると、2死から1番・名原の2球目にも仕掛けて三塁まで陥れた。「三盗はいいタイミングでいけた。（名原の適時三塁打で）ホームに還ってこられたので仕事はできたかな」トップのヤクルト・岩田、巨人・浦田に3差