【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY』の放送が2026年も決定。14年連続で総合司会を務める櫻井翔が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける。 ■櫻井翔のターニングポイントになった楽曲は「スシ食いねェ！」 2026年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけを、ひとりイヤホンで聴く時代。音楽を“物語”と味わうことで、あらたな音楽