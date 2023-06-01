中国江蘇省南京市の南京港埠頭（ふとう）から6月5日午前、国産設備や建設車両を満載した貨物船が米ヒューストンとブランズウィック港へ向け出港しました。これは南京港に新たな貿易航路が加わったことを示すもので、南京の地域性海運ハブ建設を一段と後押しする原動力になるとみられています。今回運航した貨物船「ビクトリア」は長さ225メートル、幅32．26メートルで、主に国産建設機械や車両を積載し、総積載容積は1万8000立方メ