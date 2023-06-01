先月31日に嵐のグループ活動を終了した櫻井翔（44）が、14年連続で日本テレビの恒例音楽特番「THEMUSICDAY」の総合司会を務める。7月4日午後1時半から約9時間半の生放送で、総勢60組を超えるアーティストが出演する。今年のテーマは「音楽の物語」。櫻井の印象深い楽曲は「シブがき隊」の「スシ食いねェ！」。初めてテレビで踊った曲だが、当時は学校に芸能活動のことを黙っていた。「“カメラに映らない場所で踊らせてく