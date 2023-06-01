出生数の減少には歯止めがかからず、なお深刻な状況が続いている。ただ、地道に対策に取り組み、わずかではあるが少子化を反転させた自治体もある。国と自治体はそうした事例を分析し、今後の対策に生かしていくべきだ。厚生労働省が発表した２０２５年の人口動態統計によると、日本人の出生数は６７万１２３６人となり、１人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率は１・１４だった。いずれも過去最低で、減少は１