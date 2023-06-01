脳死となった人の臓器提供は増えてきたが、移植に関わる病院の体制整備が遅れている。臓器移植しか助かる道がない患者を１人でも多く救える仕組みを整えたい。６月から診療報酬が改定され、脳死の臓器移植への報酬が大幅に引き上げられた。手術料が５倍になるなど手厚い加算がついた。臓器移植では、通常の外科手術よりも多くの医療スタッフが必要になる。ドナー（臓器提供者）と患者の橋渡しをするコーディネーターなどの人