◇IBF世界フライ級タイトルマッチ王者・矢吹正道《12回戦》同級3位レネ・カリスト（2026年6月6日愛知県国際展示場）前日計量と会見が5日に試合会場で行われ、2度目の防衛戦に臨む王者の矢吹が50・7キロ、挑戦者のカリストが50・5キロで一発パスした。「LUSH」社が資金難で提携を解消し、開催自体が危ぶまれた今大会。アンダーカードの計量では元世界3階級制覇王者のジョンリール・カシメロとの「悪童対決」に臨む元