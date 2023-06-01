公明党は、中道改革連合への合流について７月１７日の今国会会期末までに可否を判断する方向で調整に入った。合流に慎重な立憲民主党に対しても会期末までに判断するよう要求した。公明は３党合流を目指す立場は変えていないが、立民の対応次第では、公明と中道改革の２党での「先行合流」も辞さない考えだ。複数の公明、立民関係者が明らかにした。公明は立民に対し、合流に同意する場合は会期末までに党首会談を開き、３党で