日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』の放送が決定し、14年連続で総合司会を櫻井翔さん（44）が務めることが6日に発表されました。櫻井さんが、番組への意気込みや自身のターニングポイントになった楽曲について明かしました。7月4日午後1時半から9時間半にわたって生放送される『THE MUSIC DAY 2026』。今年の番組テーマは『音楽の物語』。音楽を“物語”と味わうことで新たな音楽との出会い、世代も性別も全てを超