大分県内の約３５０万年前の地層から約３０年前に見つかっていたオオサンショウウオの化石について、絶滅した新属新種だったと京都大のチームが発表した。発見された同県宇佐市の安心院（あじむ）地区にちなみ、「アジムオオサンショウウオ」と命名。国内にいたオオサンショウウオの絶滅種が確認されたのは初めてで、論文が国際科学誌に掲載された。現生するオオサンショウウオは世界最大級の両生類で、アジアや北米に生息する