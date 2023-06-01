元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が5日、都内でスーパーフライ級転級初戦となる10回戦の前日計量に臨み、リミットの52・1キロでパスした。昨年3月に寺地拳四朗（BMB）とのWBA・WBC世界フライ級王座統一戦で12回TKO負けし王座から陥落。今後は世界2階級制覇を目指す意向で「ここを勝って、年内に再挑戦して返り咲きを目指す」とまずは再起2連勝を誓った。