紙の本での読書は、デジタル画面で読む電子書籍に比べて脳の余分な活動が抑えられるとの研究結果を、酒井邦嘉・東京大教授（言語脳科学）らのチームが発表した。論文は、米科学誌「プロスワン」に掲載された。研究は２０２３年１２月〜２４年９月、東大などの学生と大学院生計２５人を対象に行った。同じ漫画を題材に、話の前半を紙の本で読むグループと、タブレット端末の電子書籍で読むグループに分けた。後半は２グループ