バレーボール男子日本代表の石川祐希（３０）が、来季からトルコリーグ１部のジラートに加入する。５日にマネジメントが正式発表した。昨季はイタリア・セリエＡのペルージャに所属し、リーグ制覇、世界クラブ選手権Ｖ、スーパー杯優勝、欧州ＣＬ連覇の“４冠”を達成。中大時代の１４年からイタリアに渡って１１年間プレーしており、イタリア以外のクラブでは初挑戦となる。トルコはイタリア、ポーランドと並ぶ世界最高峰リー