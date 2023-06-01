昨年4月期にフジテレビ系で放送されたWEST.の神山智洋（32）が主演するドラマ「ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜」の第2期が、同局系で7月4日からスタートする。落ちこぼれフレンチシェフ（神山）が、TravisJapanの中村海人（29）演じる寺の元副住職と、深夜の屋台で料理を提供する飯テロドラマ。第2期は昨年7月から動画配信サービス「Lemino」で配信済みで、反響の大きさから地上波放送が決まった。神山は「ぜひともおな