衆参両院の正副議長は５日、衆院議長公邸で会談し、皇族数の確保に関する「立法府の総意」の取りまとめ案について合意した。８日の全体会議で各党・会派の意見を聞いた上で、１０日に再び全体会議を開き、了承を取りつけたい考えだ。判明した取りまとめ案によると、女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の２案を「了とする」とし、政府に法制化を求めた。女性皇族の身分保持に