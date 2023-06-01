巨人・田中将大投手（37）が次戦は11日の楽天戦（楽天モバイル）に先発する見込みとなった。移籍後初めて古巣相手の登板。仙台のマウンドは24日9月28日のオリックス戦以来2年ぶりとなる。移籍2年目の今季は開幕ローテーション入りし9試合に登板。防御率2・79、3勝2敗と安定感を誇っている。前回4日のオリックス戦は「なんとか踏ん張った」と7回7安打1失点、112球の力投。中6日で古巣相手の次戦に向かう。