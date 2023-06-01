ＡＫＢ４８の伊藤百花（２２）、倉野尾成美（２５）、佐藤綺星（２１）、八木愛月（２１）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「秋コンサート・コンセプト」発表会に出席し、９月２６日と２７日にＫアリーナ横浜で計３公演を行うと発表した。いずれもファンの意見を反映させ、異なったコンセプトで開催。最も動員を集めた公演コンセプトは今後のコンサートの「新たな軸」として採用される初の試みで「選抜総選挙」の