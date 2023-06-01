通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」では、全国のカラオケルームで話題を呼んだ新感覚リアル謎解きホラーゲーム2作品を、7月1日から再配信する。「あるマンションの異常な記録」「礼子伝説 〜闇に葬られたアイドル〜」今回再配信されるのは、東京・方南町を拠点とする「方南町お化け屋敷オバケン」、謎解きブランド「SpArk!(スパーク)」とタッグを組んで誕生した「カラオケルーム×リアル謎解き あるマンション