◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人がロッテに快勝し、今季２度目の４連勝を飾った。先発・井上温大投手（２５）が最終９回にソトに２ランを許したが、７安打７奪三振２失点でプロ初完投。５勝目（４敗）を挙げた。打っては４試合ぶりにスタメンに名を連ねた中山礼都外野手（２４）が先制犠飛に走者一掃の適時二塁打など自身最多５打点の大暴れ。貯金を今季最多タイの６とし、交流戦は