◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１ｘ―０西武（５日・バンテリンドーム）歓喜が“爆裂”した劇的勝利だった。中日は０―０の９回２死一、二塁、代打・阿部が西武・高橋光から右前適時打を放ち、今季２度目のサヨナラ勝利。連敗を５で止め、交流戦勝率を５割に戻した。今季、楽天から復帰したベテランは「ホッとした」と安どした。“福男”が地元に勝利を呼び込んだ。この日は愛知県岡崎市出身の俳優で、５人組ダンスボ