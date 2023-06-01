◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）異常なまでの集中力だった。阪神・高橋遥人投手（３０）は１点を失った７回無死満塁、マッカスカーと伊藤光を連続で空振り三振。続く代打・渡辺佳もツーシームで二ゴロに封じ、最少失点で乗り切った。「微妙です。いっぱい、いっぱいでしたけど、粘れた」。１０三振を奪い、球団では２０１０年の能見篤史以来、１６年ぶりの開幕７連勝でリーグトップタイ。２週