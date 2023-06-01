ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）とＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの中村海人（２９）が共演する、フジテレビ系ドラマ「ミッドナイト屋台２〜ル・モンドゥ〜」が、７月４日（土曜・後１１時４０分）から放送されることが５日、分かった。昨夏にＬｅｍｉｎｏで配信されていたが、地上波放送は初めて。天才フレンチシェフ（神山）と、味に敏感な僧侶（中村）が横浜で屋台を営む物語。主演の神山は、昨年の配信が好評で地上波放送が決まり