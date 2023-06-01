５月３１日をもって活動終了した「嵐」のメンバーで俳優の櫻井翔（４４）が、７月４日に生放送される日本テレビ系大型音楽特番「ＴＨＥＭＵＳＩＣＤＡＹ」（後１時半）の総合司会を１４年連続で務めることが５日、分かった。千葉・幕張メッセで開催される夏恒例の音楽の祭典。昨年から１時間半拡大し、約９時間半の生放送となる。総勢６０組を超えるアーティスト（後日発表）が出演する。１４年連続の大役に、櫻井は「昨