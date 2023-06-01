◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）１８歳のアマチュア、戸高玲奈（ルネサンス高３年）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、首位タイと絶好のスタートを切った。身長１７２センチの恵まれた体格を生かした飛距離が持ち味。海外メジャーの全米女子オープン参戦のため、メルセデスポイントランク上位１０人中８人が不在の今大会で女子高生アマが存在感