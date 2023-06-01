まさかここで出合うとは。モンテレイの中心部を散策中、スポーツショップの前を通りかかると、思わず店内に吸い込まれた。１９９３年。日本サッカー界が悲しみに暮れた「ドーハの悲劇」で日本代表が着用していたユニホームが大量にディスプレーされていた。聞くとアディダスが復刻したデザインで、世界各国で販売されているという。メキシコやドイツなど世界の過去デザインと並び、ショップ中央で異彩を放っていた。店員のフェ