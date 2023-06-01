櫻井翔（44）が、毎年夏恒例の日本テレビ系音楽特番「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日午後1時30分から9時間半生放送）で総合司会を務めることが5日、分かった。総勢60組を超えるアーティストとともに夏の始まりを盛り上げる。今年は「音楽の物語」がテーマ。「アーティストの皆さんそれぞれに、楽曲や活動を通して積み重ねてきた“物語”があると思っています。一方で、音楽を聴く視聴者の皆さんにも、それぞれの思い出や物語がある