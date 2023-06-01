お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）の7日放送回では、マッチングアプリで奇跡の再会を果たした新婚さんの物語を届ける。【新婚さん】27年前に奇跡の初対面…スタジオ騒然となる証拠映像（左が夫、右が妻）先週に引き続き、番組55周年記念の2週連続企画として届ける、東京都江東区に暮らす28歳夫婦の運命的過ぎる新婚物語。2人は