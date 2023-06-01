女優来栖あつこ（48）が、7日放送の俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務めるFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）に出演する。女優として特撮ドラマ、バラエティーと幅広く活躍してきた来栖だが、3年前に少人数制の結婚相談所「W」を開設して所長を務め、婚活カウンセラーとしても活動している。「以前からやってみたかったんです。私は39歳で結婚したのですが、実は相手探しで本当に苦労したんです。で、結